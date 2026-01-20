Контрсанкционные меры принесли бюджету РФ 131 млрд рублей

В частности, речь идет о повышенных пошлинах на товары из недружественных стран

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Контрсанкционные меры, в частности повышенные пошлины на товары из недружественных стран, принесли бюджету РФ 131 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах к стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"Контрсанкционные меры, в частности повышенные пошлины на товары из недружественных стран, помогли поддержать российских производителей и стали полноценным источником доходов. Бюджет получил 131 млрд рублей", - говорится в материалах.