ННЦК: доля контрафактных кроссовок и кед на маркетплейсах составляет 49%

При этом ни единого случая контрафакта не было выявлено у Lamoda, сообщила директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Ирина Бушина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Доля контрафактных кроссовок и кед на маркетплейсах составила 49% по итогам исследования за четвертый квартал 2025 года, сообщила директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) Ирина Бушина на пресс-конференции, посвященной исследованию рынка спортивных брендов.

"Доля контрафакта кроссовок и кед на маркетплейсах составляет 49%. Внушительная цифра, демонстрирует масштаб проблемы и необходимость принятия мер по защите рынка", - сказала она.

По словам Бушиной, антилидерами являются СКФО (доля контрафакта - 59%) , ДФО (56%) и СЗФО (52%). Ненамного лучше ситуация в ЮФО, где выявлено 45% контрафактной продукции, и в УФО и ЦФО - по 47%. При этом она отметила, что доля контрафакта стабильна высока во всех федеральных округах.

Среди маркеплейсов ни единого случая контрафакта не было выявлено у Lamoda. На Ozon и Wildberries каждая вторая пара является контрафактной - 53% и 56% соответственно.

Чаще всего от контрафакта страдают бренды Nike (71%), New Balance (65%) и Adidas (45%). Наименее подделываемые иностранные бренды - это Reebok и Puma, добавила Бушина. В ценовом сегменте до 3 тыс. руб. на контрафакт приходится доля в 68%, от 3 тыс. до 10 тыс. руб. - 52%. В более дорогих сегментах доля контрафакта снижается.

Как отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, большинство спортивной обуви, приобретаемой на маркетплейсах, - это продукция иностранных брендов, которых нет в России. Только правообладатель способен экспертно оценить, является ли товар подлинным и выпускался ли он на заводе. "Как можно было бы решить этот вопрос, на мой взгляд, - нужно выдавать коды маркировки только тем организациям, только тем импортерам, которые подтвердили свое право на реализацию этой продукции, на ее ввоз. И тогда проблем не будет, потому что прослеживаемость - она уже реализована", - сказал он.