Несырьевой неэнергетический экспорт РФ вырос на 10% за 10 месяцев 2025 года

Основным источником роста стали машиностроение, химическая индустрия, а также металлургия, указал премьер-министр России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия за январь - октябрь 2025 года увеличила несырьевой неэнергетический экспорт почти на 10%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"По итогам 10 месяцев прошлого года удалось добиться значительного увеличения несырьевого и неэнергетического экспорта - почти на 10% . Во многом за счет промышленной продукции. Основным источником роста стали машиностроение, химическая индустрия, а также металлургия", - сказал он.