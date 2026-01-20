Инвестиционная тарифная льгота обеспечила поддержку более 20 проектов
Редакция сайта ТАСС
10:50
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инвестиционная тарифная льгота, охватывающая 73 приоритетные отрасли, уже обеспечила поддержку более 20 проектов. Об этом сообщается в материалах к стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
"В целях стимулирования инвестиций действует инвестиционная тарифная льгота, которая охватывает 73 приоритетные отрасли и уже обеспечила поддержку более 20 проектов", - говорится в документе