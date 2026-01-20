Мишустин назвал приоритетом увеличение несырьевого экспорта РФ на 67% к 2030 году

При этом на дружеские страны должно приходиться не менее 80% общего объема, добавил премьер-министр России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Наращивание объемов несырьевого экспорта на 67% к 2030 году за счет расширения поставок промышленной продукции и товаров агропрома (АПК) является приоритетной задачей для России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"Наша приоритетная задача - увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 67% к 2030 году. В значительной мере - за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК", - подчеркнул он.

При этом на дружеские страны должно приходиться не менее 80% общего объема, добавил Мишустин.