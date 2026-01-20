Мишустин сообщил об историческом рекорде в торговле с дружественными странами

Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан, заявил премьер-министр РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Поставки в дружественные страны в 2025 году составили 86% от общих объемов российского экспорта - это рекордный показатель. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"Уже в 2025 году был превышен ориентир, который задал президент по поставкам в дружественные страны. Здесь можно говорить о новом историческом рекорде - 86%. Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан", - сказал он.

Мишустин напомнил, что ранее была поставлена задача увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 67% к 2030 году. "В значительной мере - за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК. При этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема", - напомнил он.