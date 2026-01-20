Мишустин: Россия расширила экспорт мясной, молочной и кондитерской продукции

Премьер-министр указал, что укрепление потенциала продукции агропрома во многом определит дальнейшее развитие отрасли

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия существенно расширила экспорт отечественной кондитерской, мясной и молочной продукции, а средняя стоимость тонны экспорта АПК выросла на четверть. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"Существенно расширился сбыт на внешних рынках отечественной кондитерской, мясной, молочной продукции и целого ряда других", - сказал глава кабмина РФ. Он добавил, что "увеличение поставок товаров более высокого передела способствовало росту на четверть средней стоимости тонны экспорта" в сфере АПК.

По словам Мишустина, укрепление потенциала продукции агропрома во многом определит дальнейшее развитие отрасли.