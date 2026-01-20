Россия ведет переговоры об отмене виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом

Цель в туризме - нарастить въездной турпоток до 16 млн человек к 2030 году, говорится в материалах к стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия ведет переговоры об отмене виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также о введении группового безвизового режима с Индией и Вьетнамом. Об этом говорится в материалах к стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"В рамках визовой политики в прошлом году отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией, ведутся переговоры о безвизовом режиме с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом", - говорится в документе.

В сфере авиасообщения запущено прямое сообщение с Саудовской Аравией и Филиппинами, расширены рейсы во Вьетнам. В общей сложности открыто более 40 направлений, при этом значительный потенциал сохраняется в развитии связей с Индией, отмечается в материалах.

"Цель в туризме - нарастить въездной турпоток до 16 млн человек к 2030 году в соответствии с поставленной президентом задачей. Страны-партнеры отбираются на основе анализа потенциала их выездного туризма и среднего чека. Работа ведется по траектории достижения цели, о чем свидетельствует прирост потока на 12% в прошлом году. Основной ожидаемый прирост связан с туристами из Китая, Индии, государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии", - сказано в документе.

Продвижением бренда России на внешних рынках занимается Минэкономразвития. Формирование качественного турпродукта требует активного вовлечения российских регионов, над чем ведется текущая работа. Смежные задачи, такие как расширение возможностей для платежей туристов и развитие логистики, решаются в кооперации с партнерствами по финансам, транспорту и логистике, говорится в материалах.