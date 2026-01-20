Мишустин: Россия переориентировала значительную часть экспорта энергоносителей

Премьер-министр отметил, что доля так называемых опорных стран в этой сфере за последние три года выросла вдвое

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия переориентировала значительную часть поставок энергоносителей на дружественные страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"Некоторые сегменты в этой сфере не обладают высокой гибкостью, и для перенаправления потоков им требуется более долгосрочные и дорогостоящие усилия. Тем не менее, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия продемонстрировала высокий уровень эффективности адаптации к санкциям. Значительная часть потоков энергоносителей была ориентирована на дружеские государства", - сказал Мишустин.

Он отметил, что доля так называемых опорных стран в этой сфере за последние три года выросла вдвое - до 80% в первом полугодии 2025 года.