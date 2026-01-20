Вице-премьер Госсовета КНР: в торговых и тарифных войнах не бывает победителей

Хэ Лифэн отметил, что такие войны ведут к фрагментации мировой экономики

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Победителей в торговых и тарифных войнах быть не может, они лишь ведут к фрагментации мировой экономики. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, выступая на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

"Мы твердо поддерживаем свободную торговлю и совместно продвигаем инклюзивную и открытую экономическую глобализацию. Экономическая глобализация является исторической тенденцией, при которой страны сотрудничают, дополняют сильные стороны друг друга и достигают взаимной выгоды. Китай и многие другие страны извлекли из этого пользу, совместно добившись быстрого развития. Напротив, тарифные и торговые войны - это игра с нулевой суммой, где нет победителей: они не только повышают глобальные издержки производства и торговли, но и ведут к фрагментации мировой экономики, подрывая распределение глобальных ресурсов", - сказал он.