Мишустин: вклад БРИКС в мировую экономику растет, а доля G7 сокращается

Правительство РФ корректирует инструменты экономической поддержки для достижения национальных целей, которые были определены президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вклад государство БРИКС в мировую экономику растет, в то время как доля "Большой семерки" сокращается. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

Глава кабмина отметил, что внешнеэкономическая деятельность необходима РФ для укрепления динамики во многих отраслях экономики, расширения спроса на российские товары и услуги, поддержки новых промышленных проектов и технологических инноваций. Страна в этой сфере сталкивается с серьезными вызовами, такими как нарастающее санкционное давление и тарифная эскалация, которые усилили дисбалансы в международной торговле.

"Продолжает меняться и вес разных стран в мировой экономике. Вклад глобального Юга и Востока, прежде всего государств БРИКС, растет, тогда как доля "Большой семерки" сокращается", - акцентировал внимание премьер.

В этих условиях правительство РФ корректирует инструменты экономической поддержки для достижения национальных целей, которые были определены президентом страны Владимиром Путиным, стимулирует развитие экономики предложения, пояснил Мишустин.