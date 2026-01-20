Регионы подписали соглашения об инвестпроектах в рамках ВЭД на 100 млрд рублей

В Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае уже реализуются турмаршруты в рамках межгосударственного проекта "Великий чайный путь"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские регионы в 2025 году подписали почти 50 соглашений по реализации инвестпроектов на сумму около 100 млрд рублей в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), следует из материалов к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"Мониторинг внешнеэкономической активности субъектов показывает высокий уровень вовлеченности: в прошлом году было подписано почти 300 соглашений по сотрудничеству, из них 44 - о реализации инвестпроектов почти на 100 млрд рублей", - отмечается в материалах.

При этом в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае уже реализуются турмаршруты в рамках межгосударственного проекта "Великий чайный путь". Кроме того, благодаря работе регионов начались поставки фармацевтической продукции из Петербурга во Вьетнам, кондитерских изделий из Пензы в ОАЭ, указано в материалах.

Лидер по активности - Москва, она провела масштабный фестиваль "Московские сезоны в Пекине". При этом по интенсивности мероприятий с рядом опорных стран регионы РФ вышли на максимум.

"Сейчас приоритетом должно стать не количество, а качество связей: адресная работа с инвесторами, более глубокая проработка проектов. И диверсификация усилий регионов в сторону Индии, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Для оказания целенаправленной поддержки регионам в этой работе будут сформированы и направлены соответствующие методические рекомендации", - отмечается в документе.