КНР намерена расширять доступ иностранным компаниям на свой рынок услуг

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн отметил, что такая мера республики откроет двери миру еще шире

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Китай намерен предоставить больший доступ иностранным компаниям к своему сектору услуг для привлечения инвестиций. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, выступая на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе.

"Китай откроет свои двери миру еще шире. КНР будет активно расширять открытость, <...> расширять доступ на рынки и открывать новые сферы, особенно в секторе услуг, в рамках усилий по привлечению и использованию иностранных инвестиций", - сказал он.