Спрос на икру в предновогодний период "опустошил" оптовые запасы

У крупнейших трейдеров сейчас наблюдается дефицит весовой продукции, однако сильных скачков цен нет из-за высоких показателей промысла, сообщает Рыболовный союз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Спрос на красную икру в предновогодний период в России был очень высокий, поэтому оптовые запасы деликатеса практически закончились. Об этом сообщает Рыболовный союз.

"После завершения "высокого сезона" предновогодних продаж лососевой икры у крупнейшего в России трейдера красной икры не осталось предложений весовой икры, участники рынка анализируют сложившуюся ситуацию и формируют коммерческие предложения. Спрос на икру в предновогодний период был очень высокий и буквально "опустошил" оптовые запасы", - говорится в сообщении.

По данным на 19 января, у крупнейших трейдеров сейчас наблюдается дефицит весовой продукции, однако сильных скачков цен нет из-за высоких показателей промысла. По итогам лососевой путины 2025 года на Дальнем Востоке было добыто почти 336 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 42,5% превышает показатели 2024 года.

Стоимость лососевой икры в крупнейших специализированных розничных сетях России на текущей неделе сохраняется на стабильном уровне. Средняя стоимость 1 кг икры горбуши составляет 9 тыс. рублей, кеты - 10 тыс. рублей, нерки и кижуча - 12 тыс. рублей. Оптовые цены на икру горбуши сейчас находятся в диапазоне 5,7-7 тыс. рублей за 1 кг, на икру кеты - 5-7,2 тыс. рублей за 1 кг. При этом в регионах вылова наблюдается рост отпускных цен: по информации Нацрыбресурса, за год нерка подорожала на 8%, а горбуша и кета - на 6%.

При сравнении в годовом выражении января 2026 года к январю 2025 года икра горбуши подешевела на 15%, а икра нерки, наоборот, подорожала на 25%. Незначительно выросла и стоимость икры кеты и кижуча на 2% и 3% соответственно.

Ранее ТАСС сообщал о том, что красная икра стала более доступна для россиян в 2025 году, расширился и ее ассортимент, однако спрос на нее упал. Хотя большая часть потребителей с разным уровнем достатка продолжает приобретать продукцию как минимум к празднику.