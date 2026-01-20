Оман готов к сотрудничеству и реализации проектов в нефтегазовом секторе с РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Оман готов к сотрудничеству и реализации совместных с Россией проектов в нефтегазовом секторе, а также заинтересован в российских технологиях зеленой и водородной энергетики. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам рабочей встречи замглавы министерства Михаила Иванова с министром энергетики и полезных ископаемых Султаната Оман Салимом бен Насером Аль-Ауфи.

"Оманская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству и реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе, а также проявила интерес к российским технологиям в области зеленой и водородной энергетики", - отмечается в сообщении.

Ранее стороны сформировали и одобрили дорожную карту сотрудничества, одним из ключевых аспектов которой является внедрение на отраслевых предприятиях Омана стандартов ИНТИ. Документы позволят упростить доступ российских разработок к участию в тендерах оманской стороны. На сегодня согласовано уже 8 таких стандартов, уточнили в Минпромторге.

Согласно дорожной карте, до конца первого полугодия 2026 года планируется увеличить число согласованных стандартов ИНТИ до 30, а также обеспечить участие не менее 5 российских продуктов, сертифицированных по ИНТИ, в тендерах ведущих оманских компаний.

"Утвержденная дорожная карта и механизм ИНТИ создают основу для реальных проектов. Параллельно мы готовы предложить Оману комплексные решения в сфере возобновляемых источников энергии и систем накопления энергии, включая высокоэффективные солнечные панели и технологии, которые представили отечественные компании", - приводятся в сообщении Минпромторга слова Иванова.