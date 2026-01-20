Ликвидная часть ФНБ на 1 января составила 4,08 трлн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2026 года составил 4,08 трлн рублей (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $52,2 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря 2025 года составлял 4,1 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Объем ФНБ на 1 января 2026 года составил 13,4 трлн рублей (6,2% от прогнозируемого на 2025 год ВВП), что эквивалентно $171,5 млрд. На 1 декабря 2025 года объем ФНБ составлял 13,3 трлн рублей.

Совокупный расчетный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 по 31 декабря 2025 года, пересчитанный в доллары, составил $4,6 млн, что эквивалентно 358,1 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 декабря 2025 года в совокупности составила минус 71,96 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 209,2 млрд китайских юаней, 160,2 тонны золота в обезличенной форме и 3,1 млрд рублей.

В декабре 2025 года в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2024 года по 15 декабря 2025 года в сумме 7,46 млрд рублей, что эквивалентно $93,2 млн.