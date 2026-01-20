ГД одобрила в I чтении передачу Минфину полномочий по контролю в сфере майнинга

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что государство хочет упростить контроль над криптовалютой и майнингом, чтобы действовать быстрее и гибче

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче Минфину РФ части полномочий по контролю в сфере оборота цифровой валюты. Документ, инициированный депутатом Госдумы Андреем Луговым (фракция ЛДПР), вносит поправки в законы "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Надзор за соблюдением требований закона "О цифровых финансовых активах" осуществляет Федеральная налоговая служба. Поправки предусматривают наделение Минфина полномочиями по установлению порядка осуществления контроля в этой сфере. Министерству будут переданы полномочия по контролю и надзору за соблюдением требований, предъявляемых к майнинг-пулу и лицу, организующему его деятельность, и требований к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг. Также это касается требований о предоставлении майнерами информации о добытой криптовалюте и других требований, которые могут быть установлены.

Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, государство хочет упростить контроль над криптовалютой и майнингом, чтобы действовать быстрее и гибче. "Долгое время Центробанк считал криптовалюты денежными суррогатами и отрицал их роль в финансовой системе. Сейчас в отношении цифровых финансовых активов наметилось значительное потепление. И понятно, что в отношении майнеров нужны совершенно новые инструменты контроля и гораздо большая гибкость, чем по отношению к другому бизнесу", - отметил он.

Проверкой этой сферы занимается налоговая служба, но ее действия ограничены общим законом о госконтроле, напомнил Алтухов.

"Этот закон требует соблюдения множества процедур, уведомлений и проверок по графику, что делает надзор медленным. Поскольку рынок криптовалют меняется очень быстро и связан с высокими рисками (например, мошенничество, нестабильность финансовой системы), контролирующим органам нужна большая свобода маневра. Должна быть возможность проводить внеплановые проверки и быстро реагировать на нарушения. Порядок и правила специального контроля будет устанавливать Министерство финансов. Это позволит создавать более точечные и актуальные правила, которые можно будет оперативно обновлять под специфику рынка", - подчеркнул депутат. Все это позволит эффективнее управлять рисками в сфере майнинга и криптовалют, заключил он.