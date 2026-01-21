Азербайджан отправил на Украину электрооборудование на $1 млн

Груз включает 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. м кабелей и проводов, уточнило агентство АзерТАдж

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Азербайджан отправил на Украину партию генераторов и другого оборудования на фоне кризиса в энергосистеме страны. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

По его информации, груз был отправлен Минэнерго страны по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он включает 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. м кабелей и проводов. Общая стоимость оборудования оценивается в $1 млн, уточнило АзерТАдж.

Азербайджан до сих пор оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $45 млн.

С конца 2025 года на Украине усугубились проблемы с электроснабжением, особенно в Киеве и области, из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.