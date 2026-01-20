Изменения в составлении консолидированной финансовой отчетности прошли I чтение

Законопроект инициировало правительство РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в порядке составления консолидированной финансовой отчетности для части организаций финансового рынка. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг".

Законопроект предоставляет право не составлять собственную консолидированную финансовую отчетность ряду организаций финансового рынка, входящих в группы. Это право распространяется на страховые организации (за исключением медицинских, работающих исключительно в сфере ОМС), негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. Освобождение от отчетности возможно при одновременном соблюдении трех условий: у организации нет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; ее участники уведомлены о таком намерении и согласны с ним; финансовая информация организации включается в консолидированную отчетность другой компании внутри группы.

Как подчеркнул заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), развитие отечественного финансового рынка требует не только усиления защиты инвесторов, но и разумного снижения административной нагрузки на добросовестных участников. "Многие страховые компании, НПФ и управляющие компании, не выходящие на публичный рынок, входят в крупные финансовые группы. Сегодня они вынуждены нести значительные издержки на подготовку полного комплекта консолидированной отчетности, дублируя работу материнской компании. Это отвлекает ресурсы от основной деятельности - работы со средствами и пенсиями граждан", - подчеркнул он.

Новый законопроект предлагает взвешенный подход, освобождая такие организации от избыточного требования, но только при строгом соблюдении гарантий, указал парламентарий. "Во-первых, все участники или акционеры должны быть согласны. Во-вторых, финансовая информация обязательно должна раскрываться через отчетность головной структуры, что обеспечивает необходимую открытость. Это не ослабление контроля, а его рационализация. Средства, сэкономленные на подготовке дублирующих документов, могут быть направлены на развитие услуг, повышение их надежности и качества. В конечном счете, это работает на укрепление доверия граждан к финансовой системе и способствует ее долгосрочному росту", - подчеркнул Панеш.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.