ГД снизила в I чтении срок обращения в госсобственность невостребованного на таможне

Соответствующий период предложено сократить с 60 до 30 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому срок, на который Федеральная таможенная служба РФ размещает на своем сайте сведения о не востребованных из мест хранения автомобилях и товарах, сокращается с 60 до 30 дней, по истечении этого срока невостребованные владельцами автомобили и товары будут обращаться в федеральную собственность. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кроме того, законопроект уточняет отдельные вопросы, связанные с реализацией полномочий таможенных органов по остановке автомобильных транспортных средств и их взаимодействию в связи с этим с другими федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ).

Уточняются положения в части событий (обстоятельств), до наступления которых автомобильное транспортное средство и (или) товары, размещенные на хранение, хранятся в помещениях и (или) на открытых площадках, находящихся во владении и (или) в пользовании таможенных органов, и на складах временного хранения. Уточняется порядок взаимодействия таможенных органов и органов других заинтересованных ФОИВ или их территориальных органов в случае, если в отношении автомобильных транспортных средств и (или) товаров, размещенных на хранение, выявлены признаки нарушений законодательства РФ, не относящихся к компетенции таможенных органов.

В частности, предусматривается, что в этом случае таможенные органы обеспечивают передачу информации о таких транспортных средствах и (или) товарах в ФОИВ, к компетенции которого относится такое нарушение, или его территориальный орган и осуществляют возврат автомобильного транспортного средства и (или) товаров лицу, разместившему автомобильное транспортное средство и (или) товары на хранение.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.