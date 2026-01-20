"Газпром" сообщил о самых высоких ценах на газ в Германии с июня 2025 года

Стоимость с поставкой на следующие сутки выросла на 26% с начала года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года, говорится в сообщении "Газпрома".

"На фоне высоких отборов газа из подземных хранилищ цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года", - сказано в сообщении.

В целом подземные хранилища газа Европы уже наполовину пусты, отметили в "Газпроме".

Ранее ТАСС сообщал, что запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 50%. Суммарный же показатель изъятий из хранилищ с начала месяца потерял рекордный темп и на текущий момент является лишь третьим максимальным для января.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 49,84% (на 14,66 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 61% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 41 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) превысил 36,5 млрд куб. м.