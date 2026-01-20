The Economic Times: Индия и ЕС могут объявить о завершении переговоров 27 января

По данным издания, стороны также намерены подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, чтобы придать прочность двусторонним связям

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Индия и Европейский союз намерены объявить об успешном окончании переговоров о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) 27 января на 16-м саммите Индия - ЕС. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Economic Times.

Саммит пройдет под сопредседательством возглавляющего ЕС Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые будут почетными гостями на праздновании Дня республики, отмечаемом в Индии 25 января. Запланированы переговоры в закрытом режиме и переговоры на уровне делегаций с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По информации издания, ССТ будет подписано в ближайшие месяцы после необходимых юридических процедур, включая одобрение Европарламентом. Стороны также намерены подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, чтобы придать прочность двусторонним связям.

Индия и Европейский союз являются стратегическими партнерами с 2004 года. "Участие лидеров ЕС в качестве почетных гостей на 77-м Дне Республики и в 16-м саммите Индия - ЕС еще больше углубит стратегическое партнерство между Индией и ЕС и будет способствовать развитию сотрудничества в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес", - ранее сообщил индийский МИД.

По словам министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла, ССТ станет стратегическим, экономическим и геополитическим событием не только для двух сторон, но и для всей глобальной торговли в период роста протекционизма и нарушения цепочек торговых поставок.

Переговоры Индии и ЕС о подписании соглашения о свободной торговле начались в 2007 году, из-за спорных вопросов они неоднократно заходили в тупик и были прерваны в 2013 году. В 2022 г переговоры возобновились на фоне резких изменений в мировой торговле. В 2024 г объем торговли Индии и ЕС достиг 120 млрд евро (около $140 млрд). На страны ЕС приходится около 17% индийского экспорта.