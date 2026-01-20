LG зарегистрировала в России связанный с телевизорами товарный знак

Также южнокорейская корпорация подала заявку на регистрацию знака Hyper Radiant Color Tech

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация LG зарегистрировала в РФ товарный знак Nano Detail Enhancer, а также подала заявку на регистрацию знака Hyper Radiant Color Tech, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака Nano Detail Enhancer была подана в ноябре 2025 года и зарегистрирована в январе 2026 года по 9 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - телевизоры и телевизионные приемники, сенсорные экраны, дисплеи для телевизоров и приемников, включая светодиодные, жидкокристаллические и видеодисплеи. Дата истечения срока действия исключительного права - 28 ноября 2035 года.

Также, как убедился корреспондент ТАСС, в базу Роспатента 16 января 2026 года была подана заявка на товарный знак Hyper Radiant Color Tech также по 9 классу МКТУ - куда кроме телевизоров и дисплеев также входит программное обеспечение.

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из Южной Кореи компанией "ЭлДжи электроникс инк".

В марте 2025 года газета The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций. Как отмечала газета, Россия является важным рынком с выраженным предпочтением в пользу корейских товаров и служит хабом между Центральной Азией и Европой.