Эксперт Миронов назвал причины закрытия ресторанов в России

Это рост популярности фастфуда и рынка готовой еды, а также кадровый дефицит, отметил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Главными причинами закрытия ресторанов в России стали низкая маржинальность бизнеса, рост популярности фастфуда и рынка готовой еды, а также кадровый дефицит. Такое мнение выразил ТАСС председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

"Проблема с закрытием ресторанов, к сожалению, есть, и она будет продолжаться. Проблема в том, что ресторанный рынок стал низкомаржинальный. И если вот такие небольшие перепады, где-то что-то происходит дополнительно, то ресторан очень легко уходит в минус", - сказал он.

По словам Миронова, в 2025 году многие проекты закрылись из-за убыточности. "И если в одно время предприниматели пытались все-таки удержаться, даже покрывая как-то расходы из собственных денег, то сейчас они не видят какой-то перспективы. И уже если проект убыточный, то они его закрывают", - поделился эксперт.

Помимо этого, в России на сегодняшний день наблюдается спад потребительской активности в среднем ценовом сегменте. Россияне все чаще выбирают более демократичный формат и переходят на фастфуд. Еще одна проблема - нехватка персонала и связанный с этим сильный рост фонда оплаты труда, заметил Миронов.

Кроме того, рост рынка готовой еды в РФ затрудняет развитие ресторанного бизнеса. Сегодня ретейлеры предлагают доставку и если раньше готовую еду россияне заказывали преимущественно в ресторанах, то теперь ее можно приобрести и в магазине. "А в силу того, что у них санПиН не рестораны, а торговля, он гораздо проще и легче, то, конечно, они имеют некие преимущества перед ресторанами. Это тоже фактор, который очень сильно влияет на посещаемость ресторанов и в итоге на их рентабельность", - сказал эксперт.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что крупные предприятия общепита начали сокращать количество своих заведений. Так, в Москве с конца 2025 года по настоящее время присутствие на рынке оптимизировали "Шоколадница" - закрыто около 20 ресторанов, "Ростикс" - прекратил работу порядка 25 точек, Якитория - восьми, Menza - двух. Полностью ушли с рынка "Хлеб насущный", пиццерия Fornetto, сеть баров "Дорогая, я перезвоню". Прекратили свою работу известные столичные рестораны "Валенок" и The Toy.