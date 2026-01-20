Алиев считает приемлемой нынешнюю цену на нефть для Азербайджана

Ситуации в Иране и Венесуэле не повлияли на стоимость топлива, отметил президент республики

БАКУ, 20 января. /ТАСС/. Ситуация в Иране и Венесуэле не повлияла на цены на нефть, и это хороший знак. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сегодня цена на нефть стабильна. Она находится на приемлемом уровне, по крайней мере, для Азербайджана. Это показывает, что ситуация в Иране, ситуация в Венесуэле и в других частях мира не оказывает серьезного влияния на цену на нефть. И это хороший знак, поскольку производителям и потребителям необходимо иметь предсказуемую ситуацию, чтобы планировать свое будущее", - сказал азербайджанский лидер в интервью, текст которого опубликовало государственное информагентство АзерТАдж.

Касаясь ситуации в Иране, Алиев подчеркнул, что в Баку "обеспокоены некоторой дестабилизацией" в этой стране. "Для нас стабильность, предсказуемость и мир в регионе являются самым большим достоянием", - подчеркнул он.