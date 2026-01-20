"Россети" подключили к сети новый логистический центр в Кузбассе

Проект позволит ускорить цепочки поставок и создать в регионе около 4 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" обеспечила выдачу 5 МВт мощности для электроснабжения логистического комплекса, строящегося на северо-западе Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

Там отметили, что площадь объекта, который станет новым распределительным центром маркетплейса Ozon, составит 80 тыс. кв. м, что сопоставимо с размером десяти стандартных футбольных полей. Проект позволит ускорить цепочки поставок и создать в регионе около 4 тыс. рабочих мест.

"Для подключения комплекса к сети энергетики проложили две кабельные линии электропередачи 10 кВ от подстанции 110 кВ "Весенняя". На питающем центре реконструировали две ячейки 10 кВ: установили новые трансформаторы тока и выключатели, внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии. Потребитель обеспечен резервным питанием на случай нештатной ситуации", - рассказали в компании. Все смонтированное оборудование российского производства, добавили там.

"Россети" содействуют развитию логистической инфраструктуры на всей территории присутствия, подчеркнули в компании. Ранее энергетики подключили к сети складские комплексы Wildberries и Russ под Воронежем и во Владимирской области, распределительный центр X5 Group в Тамбовской области.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.