Роспатент в два раза сократил сроки рассмотрения заявок на патенты

По словам руководителя службы Юрия Зубова, сейчас на рассмотрение заявки, от ее подачи до вынесения экспертного заключения, уходит около четырех месяцев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Роспатент за последний год практически в два раза сократил сроки рассмотрения заявок от изобретателей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал руководитель службы Юрий Зубов.

"Мы сократили практически в два раза все сроки по государственным услугам. Это позволяет по ускоренному треку пройти очень многим заявителям и получить документы сегодня уже в цифровом виде", - отметил он.

По словам руководителя Роспатента, сейчас на рассмотрение заявки, от ее подачи до вынесения экспертного заключения, уходит около четырех месяцев, серьезное сокращение сроков достигнуто за последний год-полтора. "Наверное, можно по праву назвать Роспатент одним из самых быстрых ведомств в мире", - отметил Зубов.