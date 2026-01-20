Роспатент в два раза сократил сроки рассмотрения заявок на патенты
Редакция сайта ТАСС
13:06
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Роспатент за последний год практически в два раза сократил сроки рассмотрения заявок от изобретателей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал руководитель службы Юрий Зубов.
"Мы сократили практически в два раза все сроки по государственным услугам. Это позволяет по ускоренному треку пройти очень многим заявителям и получить документы сегодня уже в цифровом виде", - отметил он.
По словам руководителя Роспатента, сейчас на рассмотрение заявки, от ее подачи до вынесения экспертного заключения, уходит около четырех месяцев, серьезное сокращение сроков достигнуто за последний год-полтора. "Наверное, можно по праву назвать Роспатент одним из самых быстрых ведомств в мире", - отметил Зубов.