В ООН ожидают замедления темпов глобального экономического роста до 2,7%

В организации при этом отметили, что частичное ослабление торговой напряженности позволило ограничить сбои в международной торговле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Темпы глобального экономического роста в 2026 году замедлятся до 2,7% по сравнению с 2,8% в 2025 году, говорится в докладе Организации Объединенных Наций "Мировое экономическое положение и перспективы 2026", презентация которого состоялась на площадке Вольного экономического общества. ТАСС является информационным партнером мероприятия.

"Ожидается, что темпы глобального экономического роста, составившие, по оценкам, 2,8% в 2025 году, несколько снизятся - до 2,7% - в 2026 году, а затем медленно поднимутся до 2,9% в 2027 году, оставаясь значительно ниже среднего показателя до пандемии (в 2010-2019 годах), равного 3,2%", - отмечается в докладе.

Авторы доклада указывают, что в 2025 году неожиданная устойчивость мировой экономики к резкому росту пошлин в США, поддерживаемая стабильными потребительскими расходами и замедлением инфляции, способствовала сохранению темпов роста.

В то же время сохраняются глубинные проблемы. Слабые инвестиции и ограниченные бюджетные возможности сдерживают экономическую активность, повышая вероятность того, что мировая экономика может войти в траекторию устойчиво более медленного роста по сравнению с допандемийным периодом.

Частичное ослабление торговой напряженности позволило ограничить сбои в международной торговле. Однако, как ожидается, влияние более высоких пошлин в сочетании с повышенной макроэкономической неопределенностью станет более заметным в 2026 году. Финансовые условия несколько смягчились на фоне монетарного послабления и улучшения рыночных настроений, однако риски остаются высокими из-за завышенных оценок, особенно в секторах, связанных с быстрым развитием искусственного интеллекта. Дополнительное давление создает высокий уровень долга и стоимость заимствований, ограничивающие пространство для экономической политики, прежде всего в развивающихся странах.

"Совокупность экономических, геополитических и технологических противоречий меняет глобальный ландшафт, порождая новую экономическую неопределенность и социальные уязвимости", - приводятся в докладе слова генерального секретарья ООН Антониу Гутерриша.