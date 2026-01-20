ООН: экспортные доходы от мирового туризма в 2025 году достигли рекорда

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Экспортные доходы, полученные благодаря мировому туризму, достигли в 2025 году рекордных $2,2 трлн. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

По ее информации, "в 2025 году число иностранных туристов выросло на 4%, что отражает высокий спрос на путешествия по всему миру". Отмечается, что в 2025 году "в мире было зарегистрировано около 1,52 млрд иностранных туристов, что почти на 60 млн больше, чем в 2024 году".

По данным организации, большинство направлений сообщили о положительных результатах в 2025 году. "Экспортные доходы от туризма достигли рекордной отметки в $2,2 трлн в 2025 году", - добавили во ВТООН. Там ожидают, что международный туризм вырастет на 3-4% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.