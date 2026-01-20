Минфин 21 января проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Заявки можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ 21 января проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года и ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.