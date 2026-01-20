Стоимость фьючерсов на драгметаллы растет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост на 3,02-7,7%, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 15:53 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 898 за тройскую унцию (+4,21%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года рос на 3,66%, до $2 407,7 за тройскую унцию.

В то же время стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составляла $4 734,1 за тройскую унцию (+3,02%), а фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $95,35 за тройскую унцию (+7,7%).