В Волгоградской области отменили девять контрактов на проведение капремонта домов

По решению суда с недобросовестного подрядчика также взыскано 145 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова оставил в силе решение суда первой инстанции, признав недействительными девять контрактов на проведение капитального ремонта домов в Волгоградской области. С недобросовестного подрядчика взыскано 145 млн рублей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (Саратов) оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области <...> об удовлетворении иска прокуратуры региона об оспаривании 9 договоров, заключенных между УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" и подрядной организацией ООО "ОКА", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, основанием для обращения в суд стали результаты проверки, которая выявила факт включения ООО "ОКА" в реестр квалифицированных подрядчиков на основании подложных документов об опыте работ и квалификации сотрудников. Эти данные позволили подрядчику участвовать в торгах и заключить с волгоградским фондом капремонта договоры более чем на 360 млн рублей.

Также по решению суда с недобросовестного подрядчика взыскано 145 млн рублей. Судебный акт вступил в законную силу.