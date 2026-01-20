В РФ рынок морской перевалки контейнеров в 2025 году снизился на 4,9%

Он составил 5,3 млн TEU

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский рынок морской перевалки контейнеров по итогам 2025 года снизился на 4,9% по сравнению с 2024 годом и составил 5,35 млн TEU. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГК "Дело".

"В 2025 году российский рынок морской перевалки контейнеров составил 5,35 млн ДФЭ. Это на 4,9% меньше, чем годом ранее", - сказано в сообщении.

При этом контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал портс" (входит в ГК "Дело") в 2025 году снизился на 4,4% в годовом выражении и составил 1,1 млн TEU. Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов за 2025 год вырос на 1,1% - до 6,7 млн тонн.

"На фоне оборотов груженого экспорта на уровне 2024 года снижение контейнеризированного импорта привело к сокращению объемов рынка в целом. Снижение рынка в IV квартале составило 9,5% год к году", - сказано в сообщении.

В 2025 году Балтийский (+4,7%) и Азово-Черноморский бассейны (+4,1%) опередили по темпам рост контейнерных терминалов Дальнего Востока (-12,9%), продолжая возвращать себе долю рынка, отметили в компании.

"В Балтийском бассейне холдинг опережает рынок по темпам роста", - уточнили в ГК "Дело". Объем перевалки контейнеров на морских терминалах "Глобал портс" на Северо-Западе в 2025 году вырос на 13,2% по сравнению с 2024 годом (против роста в регионе на 4,7%).

"Холдинг продолжает наращивать объем перевалки удобрений на терминалах Балтийского бассейна (+19,8 г/г по итогам 2025 года), последовательно снижая объем менее маржинальной перевалки угля (-46,2% г/г за тот же период)", - сказано в сообщении.

MKAO "Глобал портс инвестментс" - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также двумя контейнерными терминалами в Европе. "Глобал портс" также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.