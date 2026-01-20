На платных трассах РФ в 2025 году зафиксировали около 1,3 тыс. нарушений

В ходе около 200 совместных рейдов зафиксировали порядка 150 случаев с загрязненными номерами и около 280 фактов их умышленного сокрытия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около 1,3 тысячи административных нарушений, связанных с государственными номерами и оплатой проезда, выявили на российских скоростных трассах в 2025 году. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"По итогам 2025 года Автодором совместно с региональными подразделениями ГИБДД и Ространснадзора выявлено около 1 300 административных нарушений", - сказано в сообщении.

В ходе около 200 совместных рейдов было зафиксировано порядка 150 случаев с загрязненными номерами и около 280 фактов их умышленного сокрытия.

Также было установлено 145 нарушений, связанных с неоплатой проезда. В результате профилактической работы была выявлена группа водителей, которые на более чем 20 автомобилях выполняли регулярные рейсы между Москвой и Ульяновском, меняя в пути государственные номера.

В Минтрансе также сообщили, что за 2025 год Ространснадзором было вынесено более 1,3 млн постановлений за неуплату проезда по платным трассам. После введения ответственности в виде лишения прав на срок до полутора лет доля таких нарушений сократилась почти вдвое.