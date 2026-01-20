Глава Минэкономики Украины: энергетике нужно новое оборудование на $1 млрд

Украинской энергетике необходимы новые трансформаторы, мобильные подстанции и оборудование для сетей, заявил Алексей Соболев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинской энергетике необходимо новое оборудование на сумму $1 млрд, так как запасы уже исчерпаны. Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев.

В частности, по его словам, украинской энергетике необходимы новые трансформаторы, мобильные подстанции и оборудование для сетей. "Нам нужно пережить эту часть суровой зимы и для этого нам прежде всего необходимо оборудование. К сожалению, запасы оборудования уже исчерпаны. Также генераторы, по всей стране они обеспечивают мощность почти гигаватт, которые помогают поддерживать бизнес. Им тяжело работать при нынешней температуре, и они ломаются поэтому нам необходим резервный парк генераторов. Немедленные потребности [энергетики в оборудовании] превышают $1 млрд. Это трансформаторы, мобильные подстанции, оборудование для сетей", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале украинского телеканала "Новости. Live".

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.