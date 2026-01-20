ООН: развитие ИИ лишь в крупных экономиках мира усиливает неравенство стран

Кроме того, уязвимость для рисков сохраняется как в финансовой, так и в торговой сфере, говорится в докладе всемирной организации

Редакция сайта ТАСС

Штаб-квартира ООН © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и экологически чистых технологий стимулирует новые инвестиции, однако они по-прежнему сосредоточены в нескольких ведущих экономиках мира, что усиливает глобальное неравенство государств. Такая оценка приводится в докладе Организации Объединенных Наций "Мировое экономическое положение и перспективы 2026". Его презентация состоялась на площадке Вольного экономического общества. ТАСС - информационный партнер мероприятия.

"Между тем стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и экологически чистых энергетических технологий, наряду с расширением цифровой инфраструктуры и растущим спросом на критические минералы, стимулируют новые волны инвестиций и инноваций", - отмечается в докладе.

Авторы доклада обращают внимание, что такая деятельность по-прежнему в значительной степени сосредоточена в небольшом числе ведущих в экономическом отношении стран, обладающих крупным технологическим и финансовым потенциалом. "В результате чего многие страны остаются позади и усугубляется существующее неравенство", - указывают авторы.

Кроме того, уязвимость для рисков сохраняется как в финансовой, так и в торговой сфере. Завышенная оценка стоимости активов и увеличение использования заемных средств повышают риск резких финансовых корректировок, а торговая и геополитическая напряженность может привести к сбоям в работе глобальных цепочек снабжения, потоках капитала и вычислении обменных курсов, что усугубит ситуацию в странах с уязвимой экономикой.