В 2025 году внутреннее потребление цемента в России сократилось

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Цемрос" обеспечит бесперебойную поставку цемента для государственных и коммерческих объектов, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что производитель цемента приостановил работу своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях, а также ограничил работу завода в Липецкой области.

"Цемрос" обеспечит бесперебойную поставку цемента для государственных и коммерческих объектов. В 2025 году внутреннее потребление цемента в России сократилось. В этих условиях для повышения конкурентной устойчивости и сохранения экономической эффективности руководство приняло решение о перебалансировке производственных мощностей и перераспределении объемов выпуска между предприятиями компании с учетом их себестоимости и логистических возможностей", - говорится в материалах.

Отмечается, что в результате перебалансировки производство будет перераспределено между действующими предприятиями компании. Поставки цемента для регионов Поволжья и Черноземья будут осуществляться своевременно и в полном объеме. Так, потребность Белгородской и Липецкой областей будет обеспечиваться за счет производственных мощностей Оскольского филиала. Потребность Ульяновской области - за счет Мордовцемента и Сенгилеевского филиала компании.

"Всем сотрудникам были предложены вакансии на других предприятиях в регионах присутствия, а также в управляющей компании. Часть сотрудников продолжает работать на законсервированных площадках. В случае восстановления спроса расконсервация предприятий может быть проведена в кратчайшие сроки. Все остальные предприятия продолжают работу в штатном режиме, выполняя все договорные обязательства перед клиентами и партнерами", - отмечается в сообщении.