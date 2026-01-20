Рейсы из Саранска в Сочи и Анталью планируют возобновить в 2026 году

Из аэропорта Саранска также впервые будут выполняться авиарейсы в Египет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Рейсы из аэропорта Саранска в Сочи и Анталью планируют возобновить в 2026 году. Также в феврале впервые можно будет улететь в Египет, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"На данный момент из аэропорта доступны прямые регулярные рейсы в Москву, Казань, Минеральные Воды и Санкт-Петербург, в планах на 2026 год - восстановление полетной программы в Сочи, увеличение частот движения на маршрутах в Москву и Санкт-Петербург и открытие в летнем сезоне полетной программы в Турцию. Также в 2026 году из аэропорта Саранска впервые будут выполняться рейсы в Египет. Чартерная полетная программа российской авиакомпании Red Wings совместно с туроператором IZI Tour начнется с 28 февраля, рейсы будут выполняться еженедельно - по субботам", - сообщила собеседница агентства.

В 2025 году международный аэропорт Саранска обслужил рекордное количество пассажиров. По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта составил 131 727 человек. Этот показатель на 10% больше аналогичного показателя предыдущего периода. В прошлом году география полетов насчитывала семь направлений, рейсы по которым выполняли четыре авиакомпании. Самыми популярными направлениями (помимо традиционно пользующихся спросом рейсов в Москву и Санкт-Петербург) в 2025 году стали Минеральные Воды, Сочи и Анталья.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. К чемпионату мира по футболу в 2018 году в аэропорту столицы Мордовии был открыт временный пункт пропуска. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить в аэропорту Саранска постоянный воздушный пункт пропуска через государственную границу, реконструкция временного пассажирского терминала для открытия международного авиасообщения началась в аэропорту Саранска в 2022 году.

Международный терминал начал работать в аэропорту Саранска весной 2024 года. Первый международный рейс в Анталью вылетел из аэропорта Саранска 28 мая 2024 года после открытия нового пассажирского терминала международных воздушных линий аэропорта Саранска.