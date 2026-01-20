Мировое производство алюминия в 2025 году выросло на 1,05%

Оно достигло 73,78 млн тонн, следует из предварительных данных Международного института алюминия

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мировое производство первичного алюминия по итогам 2025 года увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 1,05%, до 73,78 млн тонн. Это следует из предварительных данных Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI).

По данным института, Китай за отчетный период нарастил производство алюминия на 1,9%, до 44,2 млн тонн. Страны Персидского залива сократили выпуск на 2,9%, до 6,16 млн тонн, страны Азии (без учета Китая) - на 1,04%, до 4,86 млн тонн. В Океании (включая Австралию и Новую Зеландию) наблюдалось увеличение производства алюминия на 0,8%, до 1,88 млн тонн.

Россия и страны Восточной Европы в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличили производство алюминия в 1,7 раза, до 7,06 млн тонн. Страны Северной Америки сократили производство на 1,1%, до 3,94 млн тонн, а страны Южной Америки увеличили выпуск на 1,9%, до 1,5 млн тонн.

International Aluminium Institute (IAI) - объединение мировых производителей алюминия. В него входят крупнейшие мировые компании - производители алюминия, на долю которых приходится более 60% мирового производства первичного алюминия.