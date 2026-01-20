ООН: рост объема мировой торговли может замедлиться до 2,2%

В организации считают, что на это повлияет вступление в полную силу тарифных ограничений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Рост объема мировой торговли в 2026 году может замедлиться до 2,2% после вступления в полную силу тарифных ограничений. Такие данные приводятся в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы - 2026", презентация которого состоялась на площадке Вольного экономического общества. ТАСС является информационным партнером мероприятия.

"В 2025 году мировая торговля оставалась устойчивой: ее объем, по оценкам, увеличился на 3,8%, несмотря на усиление неопределенности в области торговой политики и повышение тарифов США. В 2026 году ожидается ослабление динамики: согласно оценкам, рост мировой торговли замедлится до 2,2% после того, как эффект ускорения поставок сойдет на нет, а тарифные ограничения вступят в силу в полной мере", - отмечают авторы доклада.

Эксперты ООН указывают, что в 2025 году рост поддерживался активной торговлей товарами, стимулируемой ускорением поставок в преддверии введения новых тарифов, а также продолжающимся динамичным расширением торговли услугами, прежде всего в сфере туризма, цифровых и профессиональных услуг.

"Хотя тарифы и другие протекционистские меры дестабилизируют международную торговую среду и усиливают неопределенность, глобальная интеграция остается глубокой; торговля товарами и услугами по-прежнему составляет более 50% мирового ВВП", - указали в ООН.

Трансформации мировой торговли

Согласно докладу, на фоне краткосрочной волатильности облик мировой торговли меняют структурные сдвиги. Компании диверсифицируют цепочки поставок, переносят производство, расширяют торговые связи по линии "Юг - Юг", а стремительная цифровизация и технологические инновации способствуют росту доли услуг, предоставляемых с использованием цифровых технологий.

В целом такие изменения авторы доклада связывают с постепенной трансформацией мировой торговли.

"Речь идет не только о фрагментации. На перспективы по-прежнему влияют разнонаправленные факторы: ситуация может ухудшиться из-за возобновления напряженности в торговле, но положение дел может и улучшиться благодаря ослаблению торговых трений и усилению инициатив по региональной интеграции, которые могут укрепить торговые и инвестиционные потоки", - добавили в ООН.