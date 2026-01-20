Глава МВФ призвала прекратить субсидирование оплаты электроэнергии на Украине

Кристалина Георгиева также отметила, что Киеву с точки зрения фискального положения есть над чем работать

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости "избавиться" от субсидирования оплаты электроэнергии и отопления на Украине.

"До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление <...>. Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее слова приводит издание "Страна". Георгиева также отметила, что Киеву "с точки зрения фискального положения [есть] над чем работать".

"Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать", - подытожила она.

На прошлой неделе Верховная рада провалила голосование по законопроектам, необходимым для получения средств МВФ, а также Евросоюза по программе Ukraine Facility. После в Киеве побывала Георгиева. Как заявляли в фонде накануне ее поездки, одной из целей визита было указать украинским властям на необходимость проведения реформ.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры.