В Fix Price заявили, что прямого запрета на продажу игральных карт детям нет

Косвенно такая продажа может нарушать законодательство, если известно, что карты приобретаются для участия в азартных играх, пояснили в компании

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прямого запрета на продажу игральных карт несовершеннолетним в магазинах Fix Price нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Прямого запрета на продажу игральных карт детям нет, но косвенно такая продажа может нарушать законодательство, если известно, что карты приобретаются для участия в азартных играх. Мы как ретейлер, безусловно, стремимся минимизировать любые риски, особенно если речь идет о несовершеннолетних покупателях", - сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что игральные карты перестали продавать несовершеннолетним в московских магазинах Fix Price. Кассиры просят у детей паспорт и отказывают в покупке.