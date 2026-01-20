hh.ru: в Ленобласти спрос на курьеров вырос более чем вдвое за год

Также медианная зарплата курьеров в регионе увеличилась на 45% и составила почти 190 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Количество вакансий для курьеров в Ленинградской области в 2025 году выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные приводятся в исследовании hh.ru, подготовленном для ТАСС.

"Ситуация в Ленобласти развивалась еще более стремительно. Количество вакансий для курьеров в 2025 году в сравнении с 2024 годом выросло в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

За год медианная зарплата курьеров в регионе выросла на 45% и составила почти 190 тыс. рублей. В Петербурге рост медианы был на уровне 30% - до 160 тыс. рублей. "Медиана курьера в Петербурге за год увеличилась на 30% и составляет 160 тыс. рублей. По итогам декабря 2025 года зарплатная вилка составила от 104 тыс. до 210 тыс. рублей. <...> В Ленобласти медиана курьера за год увеличилась на 30% и составляет 160 тыс. рублей", - отмечают в исследовании.

Всего за 2025 год в Петербурге и Ленобласти для курьеров было опубликовано более 17 тыс. вакансий. Специалисты отмечают и ярко выраженную сезонность спроса. В пиковый период - с конца осени и в декабре перед праздниками - спрос на курьеров традиционно увеличивается на 50-60% относительно среднегодовых значений. "Этот рост связан с активностью онлайн-торговли и подготовкой к новогодним праздникам. В январе ажиотаж заметно снижается, и в течение года традиционно бывают незначительные всплески активности работодателей перед праздниками", - говорится в сообщении.

Директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов в беседе с ТАСС отметил, что курьеры остаются среди наиболее востребованного массового персонала, чему способствуют развитие e-commerce и популярность сервисов доставки у потребителей. "За 11 первых дней января 2026 года на "Авито работе" в Петербурге и Ленобласти в целом количество объявлений о найме курьеров увеличилось на 157% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. В декабре 2025 года в сравнении с ноябрем значительных изменений числа предложений для курьеров на платформе не отмечено", - подчеркнул Губанов.

В среднем курьерам предлагают 5,8-6 тыс. рублей в день. Их доходы напрямую зависят от количества заказов и отработанных часов, условий работы и способа доставки, веса посылок и других факторов. "Кроме того, компании увеличивают вознаграждение за доставку в плохую погоду, в праздничные и выходные дни, в ночное время", - резюмировал спикер.