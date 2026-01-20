Вылет рейса из Екатеринбурга в Египет задержан более чем на сутки

По факту задержки организовали надзорные мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Nordwind из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задерживается на вылет более чем на сутки. Это следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"Время по расписанию: 04:55 (02:55 мск) 20 января. Номер рейса: N4-3357, авиакомпания - Nordwind, направление: Шарм-эль-Шейх - задержан. Ожидаемое время: 08:00 (06:00 мск) 21 января", - сказано на табло.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что по факту задержки организованы надзорные мероприятия, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.