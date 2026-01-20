Глава Минфина США призвал ЕС не отвечать на тарифы Трампа в связи с Гренландией

По словам Скотта Бессента, американский президент Дональд Трамп будет открыт к предложениям относительно урегулирования разногласий по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов США Скотт Бессент © AP Photo/ Markus Schreiber

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны не принимать ответных мер на новые американские таможенные пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

"Я говорю всем - сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры", - заявил глава американского Минфина во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, президент США Дональд Трамп, который прибудет в Давос уже в среду, будет открыт к предложениям относительно урегулирования разногласий по этому вопросу.

Ранее Трамп в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.