Лукашенко заявил, что в условиях активной конкуренции успех определяет качество

По словам белорусского президента, честная борьба производителей за Государственный знак качества не только будет мотивировать, но и поможет закрепить технологическое лидерство страны на региональном и международном уровнях

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в условиях нарастающей конкуренции определяющим фактором в экономике становится качество продукции.

"В современных условиях агрессивной конкуренции (не всегда, правда, добросовестной) и быстрой смены технологий именно тренд на качество становится определяющим на всех уровнях - предприятия, отрасли, страны и даже мира. Главный критерий того, что мы на правильном пути, - растущие показатели валового внутреннего продукта и экспорта. Товары со знаком "Сделано в Беларуси" сегодня представлены более чем в 150 странах, и география поставок постоянно расширяется", - сказал лидер республики на церемонии вручения символа Государственного знака качества представителям предприятий.

По словам президента, которые приводит агентство БелТА, честная борьба производителей за Государственный знак качества не только будет мотивировать, но и поможет закрепить технологическое лидерство страны на региональном и международном уровнях. "На ближайший год на каждом лежит колоссальная ответственность. За умение мотивировать остальных, честно конкурировать, делиться передовым опытом и управленческими технологиями. Ведь именно за лидером тянутся остальные, особенно молодежь. Новогодние и колядные праздники закончились, со снежными метелями и крещенскими морозами успешно справились - наступает время конкретных дел для достижения конкретных результатов", - отметил глава государства.