ВЭБ.РФ раскрыл объем своего портфеля экспортного финансирования на 1 января

Он составил 656,8 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Объем портфеля экспортного финансирования ВЭБ.РФ по состоянию на 1 января 2026 года составляет 656,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Объем портфеля экспортного финансирования ВЭБ.РФ по состоянию на 1 января 2026 года составляет 656,8 миллиарда рублей. Из них экспортные кредиты - 147,7 миллиарда рублей, экспортные гарантии - 509,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

"Мы видим значительный потенциал в поддержке экспорта и готовы использовать все наши ресурсы и опыт для содействия российским компаниям в выходе на международные рынки", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, сотрудничество с Российским экспортным центром (РЭЦ) позволяет ВЭБ.РФ эффективно реализовывать совместные проекты и программы, направленные на развитие экспорта. "При этом РЭЦ выступает ключевым центром компетенций по поддержке экспорта в группе ВЭБ, располагающим необходимыми компетенциями и инструментами", - констатировал Шувалов.

Отмечается, что ВЭБ.РФ работает в более чем 20 странах, поддерживая экспорт в ключевые регионы, такие как страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Отраслевые приоритеты включают энергетическое и транспортное машиностроение, атомную промышленность. "Мы продолжаем наращивать объемы экспортного финансирования, расширяя географию поддержки и укрепляя позиции российских компаний на международных рынках", - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ.

По данным госкорпорации, страны АТР, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока становятся логистическими хабами для внешнеторговых операций компаний РФ. В этой связи ВЭБ.РФ уделяет особое внимание проектам по созданию и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры.

О стратегии развития ВЭБ.РФ

Отмечается, что в рамках стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года поддержка экспорта является одним из пяти ключевых направлений деятельности. "В настоящее время особое значение приобретают внешнеэкономические проекты, связанные с инвестициями российских компаний за рубежом. ВЭБ.РФ совместно с группой РЭЦ работает над структурированием таких проектов в Африке, странах Евразийского региона", - говорится в сообщении.

"Общий объем капиталовложений по крупнейшим экспортным проектам (поддержанным ВЭБ.РФ) к 2030 году составит 11,3 трлн руб. при ожидаемом экспортном доходе до 9,9 трлн руб. с долей экспорта 95%", - сообщили в ВЭБ.