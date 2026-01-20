ЦБ отметил рост активности розничных заемщиков в декабре

В последний месяц 2025 года прирост рублевых депозитов сезонно ускорился к ноябрю

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Активность розничных заемщиков в декабре 2025 года возросла, особенно в ипотечном сегменте, следует из очередного выпуска комментария Банка России по денежно-кредитным условиям.

"По предварительным данным, в декабре активность розничных заемщиков возросла, особенно в ипотечном сегменте, а с учетом сделок по секьюритизации ипотеки прирост требований к населению был несколько выше, чем в ноябре", - отмечает регулятор.

При этом, по предварительным данным, прирост требований к организациям в декабре был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа.

Что касается рублевых депозитов населения, то в последний месяц 2025 года прирост сезонно ускорился к предыдущему месяцу в связи с увеличившимися выплатами из бюджета и переносом с января 2026 года части выплат, а также годовых премий наемным работникам.