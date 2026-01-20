Бессент считает, что Китай больше не может закупать венесуэльскую нефть

По словам министра финансов США, КНР является крупным покупателем российского и иранского топлива

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент полагает, что Китай лишился возможности продолжать закупки нефти из Венесуэлы.

"Китай является очень крупным покупателем российской нефти, как и иранской нефти, а также был [покупателем] венесуэльской нефти. Но знаете что? Больше венесуэльской нефти для них нет", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что поставки нефти в Китай из Венесуэлы будут продолжены. Он также подчеркнул, что США намерены продавать венесуэльскую нефть другим государствам и нарастить объемы этих поставок. Вместе с тем газета Politico 5 января сообщила, что вашингтонская администрация потребовала от Каракаса прекратить поставки нефти странам, которые США считают своими противниками, включая Китай.

Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.