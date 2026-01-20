В Архангельской области открыли три месторождения базальтов

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Три месторождения базальтов открыты в Плесецком округе Архангельской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. Их запасы оцениваются примерно в 50 млн куб. м.

"Минерально-сырьевая база Архангельской области расширена за счет открытия трех месторождений базальтов в Плесецком округе - Морозовского, Лодья-2 и Храмовского. Совокупные прогнозные запасы оцениваются примерно в 50 млн кубометров", - отметил губернатор.

Поисковые и подготовительные работы выполнены за счет средств недропользователей. Месторождения сформированы как готовые к освоению активы. Это позволяет перейти к промышленной добыче без дополнительного инвестиционного этапа и существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию.

Базальт является стратегически важным сырьем для строительного комплекса. Он используется в дорожном строительстве, промышленной и транспортной инфраструктуре, а также в производстве минеральной ваты, высокопрочных бетонов, огнеупорных и теплоизоляционных материалов. В настоящее время в регионе известно 12 месторождений базальта с суммарными запасами свыше 650 млн куб. м.

"Ввод новых месторождений формирует дополнительный ресурс для промышленного развития, расширения добычи нерудных материалов и укрепляет позиции нашего региона как стабильного поставщика минерального сырья", - добавил Цыбульский.